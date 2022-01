Domani 12.30 allo stadio Piccolo di Cercola: “Sarà dura ma vogliamo stupire”

Palla al centro, domani alle 12.30 allo stadio Piccolo di Cercola per il fischio di inizio di Napoli Femminile-Roma (ingresso gratuito fino al riempimento del 50% della capienza dell’impianto). Per le azzurre un’altra prova molto impegnativa dopo il pareggio conseguito a Milano in casa dell’Inter. La coppia Domenichetti-Castorina non può disporre di Chatzinikolaou, rientrata in Italia ma non al meglio della condizione, e della giovane Zavarese, ancora ai box per noie muscolari.



Prima convocazione per l’ultima arrivata Errico, arruolabili anche Abrahamsson e Sara Tui. “Siamo cariche ma non sarà certamente una partita facile visto il valore e la classifica della Roma – dice il neo portiere del Napoli Femminile, Rachele Baldi -. Io sono una delle tante ex di turno e quindi per me sarà una partita particolare, ma ovviamente adesso difendo i colori azzurri e vorrei fare uno scherzetto alle vecchie compagne. Ho trovato un gruppo ed un ambiente molto più carico rispetto a quello che mi aspettavo e a Milano si è vista la compattezza della squadra. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo ampi margini di miglioramento”.



Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati