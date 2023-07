Dimaro, il sindaco Lazzaroni: “Vi svelo le novità sul ritiro e il campo di Carciato”

“Avrò modo di stringere la mano e conoscere personalmente Rudi Garcia in serata. Mi dà una buona impressione”

Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’atmosfera e le novità del ritiro degli azzurri.

Dimaro, il sindaco: “C’è più entusiasmo del solito in città”

“Soddisfatto di ciò che abbiamo fatto a Dimaro. Si vedono i trenini per le strade che portano a Dimaro e intanto fanno un giro panoramico nel nostro territorio. È un’ottima soluzione. Abbiamo 1200 posti nelle tribune così da accogliere i tifosi durante gli allenamenti e le amichevoli. L’atmosfera è diversa, c’è ancora più entusiasmo del solito. Sembrava difficile pensarlo, ma ce n’è ancora di più dopo la vittoria dello Scudetto e noi siamo contenti in quanto ci sentiamo campioni d’Italia come i napoletani. Squadra che vince non si cambia si dice di solito, ma ci aspettiamo qualche colpo di scena.

Su Rudi Garcia

“Sono curioso di conoscerlo personalmente, è una persona che viene da lontano e sarà un piacere conoscerlo. Mi sembra una persona a modo e gradevole. Ho la fortuna già questa sera di potergli stringere la mano”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati