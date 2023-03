Di Gennaro: “Spalletti ha creato mentalità vincente. Champions? Il Napoli è consapevole di poter fare qualcosa di importante!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista RAI:

“La partita di ieri? Per quanto riguarda il primo tempo non avevo mai visto la squadra giocare così. Al di là dei due gol sulle palle inattive abbiamo subito delle ripartenze e potevamo subire altri gol. Nel secondo tempo è cambiato l’atteggiamento. Il 2-1 di Retegui ha fatto crescere la speranza nel riprendere il risultato, ma abbiamo creato poco. Però ovviamente c’è stata una ripresa sul piano dell’atteggiamento e della voglia di far risultato.

Scalvini sarà un punto fermo della Nazionale. Noi abbiamo il problema dei settori giovanili, c’è difficoltà nel farli giocare e diventa un problema nel farli crescere. Bisognerebbe capire perché succeda. Poi si parla sempre di riformare e valutare, ma viene fuori solo quando nascono i problemi. I problemi c’erano anche quando abbiamo vinto l’Europeo. Nei settori giovanili non ci credono. L’Atalanta è sempre stata il fiore all’occhiello sul lanciare i giocatori che crescono, è calata, se li prende già fatti. Poi non ci qualifichiamo al Mondiale e si parla dei giovani e dei settori giovanili. Se in una squadra Primavera giochiano 9 stranieri su 11 è dura.

Sul Napoli

È una macchina quasi perfetta e sinceramente tutto quello che la società aveva creato portando dei giocatori che dovevano adattarsi al campionato, ma alla fine è venuto fuori un grande gruppo. Gioca un calcio bello, europeo ed aggressivo. Quello che mi ha impressionato è che anche sul 2-0/3-0 ha la ferocia di recuperare il pallone e giocare. Mi è rimasta impressa la scena della partita contro il Sassuolo quando su una palla persa da calcio d’angolo sono rientrati tutti con grande forza per difendere.

Spalletti ha creato mentalità nei giocatori che hanno fame. Tutto si crea nello spogliatoio e nel lavoro settimanale. Hanno la mentalità di voler sempre primeggiare, è l’umiltà di una squadra che vuole essere ambiziosa. Credo che non ci saranno partite diverse. È normale che visto il vantaggio che hanno in campionato, la Champions League diventerà un’occasione. Il Napoli sa che si gioca qualcosa di importante in Europa, non sono venuti fuori adesso, ma anche nei gironi si sono messi in evidenza. Vista la mediocrità delle partite che vediamo nel nostro campionato, tutti aspettano di vedere il Napoli che gioca in modo quasi perfetto”.

