Di Francesco in conferenza: “Grande prova, mantenuti i principi nonostante 8 cambi”

Dopo il match contro il Napoli, l’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la conferenza stampa in tempo reale.

Nessuno si aspettava un Frosinone così brillante a Napoli. E su Lusuardi al debutto?

“Abbiamo giocato con un sistema nuovo, senza terzini, l’hanno interpretata alla grande. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, come a Lusuardi aiutato dai compagni. Hanno giocato 8 giocatori diversi, ma mantenendo i principi di gioco. Io invece mi aspettavo una grande partita, aggredendo con i tempi giusti, rischiando pochissimo e creando delle occasioni per far gol. Complimenti a tutti”.

Kvernadze andrà in un’altra squadra?

“Chi lo dice, è uscito perché è stato ammonito, ma sta facendo un percorso, ma deve continuare così e alla lunga troverà lo spazio necessario”.

Contento soprattutto della ripresa?

“Siamo stati bravi anche nelle situazioni di compattezza, metterci sotto palla, non deve mai mancare, forse è mancata negli ultimi 7-8 minuti a Lecce. Si parla dei sogni dei ragazzi, di mercato, ma bisogna pensare alla coppa ed a far bene in campionato. La mentalità deve essere questa”.

