Delofeu, sulle fasce si cambia

Articolo di Giovanni Chiaravalle

Esterni che vanno esterni che entrano. Attaccanti sull’uscio della porta e centravanti che fanno capolino. È il caso di Gerard Delofeu. Spagnolo nonostante il suo nome francofono è più che una voce presso le segrete stanze di Castelvorturno. 35 presenze tra campionato e coppa Italia con 13 gol e 5 assist nell’ ultima stagione in quel di Udine. Talento indiscutibile già espresso al Milan poi probabilmente troppo giovane ed ancora acerbo forse mal consigliato si è imbarcato oltre manica per raggiungere la Premier. Prima con Everton successivamente con il Watford della famiglia Pozzo che sembra averlo adottato e dove il ragazzo sembra esprimersi al meglio.

Delofeu attualmente secondo gli esperti di mercato vale una cifra intorno ai 17 milioni ma a 15 pare si possa trattare. Può giocare sia a destra che a sinistra.Agli ordini di Cioffi ha avuto una stagione importante. Regista, mezza punta all’occasione rifinitore. Gol di ottima fattura e facilità di giocata. Non si discute Gerard, piuttosto si valuta. Dopo l’addio di Insigne, il probabilissimo di “Ciro” Mertens ed il pare richiesto di Politano, Delofeu sarebbe una pedina valida oltre che polifunzionale.

Restano alcuni dubbi sull’aspetto psicologico del ragazzo. Negli ultimi anni è parso soffrire il grande palcoscenico. Sarà pronto Gerard a 28 anni alla ribalta del Maradona?

Intanto già da giorni si parla di questa opportunità. Su Delofeu si stanno muovendo nelle stesse ore Fiorentina in Italia ed alcuni team inglesi. L’Udinese, che ha appena presentato il nuovo allenatore, Andrea Sottil, reduce da un’ottima annata ad Ascoli, è disposta a lasciarlo partire ma senza cedere ad elemosine.

Pochi dubbi sulla tecnica, pochissimi sulla posizione in campo, alcuni sulla personalità da grande team.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati