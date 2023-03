Del Grosso: “Mi rivedo molto in Mario Rui. Vi rivelo una cosa su Meret…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Cristiano Del Grosso, ex calciatore:

“Sto allenando l’under 17 qui a Palermo, è un percorso interessante per la mia crescita. Quando giocai contro il Napoli in Serie C? Ricordo la partita a Napoli, se non sbaglio c’era uno tra Ventura e Reja in panchina. C’erano 45.000 persone al San Paolo. Perdemmo 3-0.

Il Napoli di oggi? Io credo che ormai abbia vinto lo scudetto, ma è meglio non parlare troppo. Anche se i numeri parlano chiaro, il percorso è stato devastante e lo è ancora. Una squadra da primato assoluto, ha stravinto il girone di Champions League ed è una squadra che impressiona per come domina. Sono felicissimo perché la piazza merita ed era ora che una squadra del sud potesse primeggiare in campionato e in Champions League.

Su Mario Rui

Lo conosco, mi ci rivedo in lui. Il calcio è cambiato per quel tipo di ruolo. È un terzino moderno. Mi piace perché è un ragazzi prezioso anche nello spogliatoio a Napoli.

Su Meret

Quando giocavo con lui si intravedevano già le sue qualità e la sua maturità nel comunicare. Era un giovane, ma già un anzianotto in campo. Fece un grandissimo campionato e si è fatto valere subito. Quando ha firmato per il Napoli lo incontrai ad Ibiza e la mia paura era per la pressione. Per lui è stato un percorso molto importante stando a Napoli anche caratterialmente. Adesso è un portiere pronto anche per qualche squadra europea.

Su Napoli-Atalanta

La battuta di arresto con la Lazio ci può stare assolutamente, ma il Napoli non deve abbassare la guardia perché l’ha sempre contraddistinto questo modo di giocare e di essere una squadra solida. L’Atalanta è sempre una squadra difficile da affrontare, i numeri sono importanti anche lì e proverà fino all’ultimo a fare un campionato importante. Tiferò sia per il Napoli che per l’Atalanta, quindi che vinca il migliore”.

