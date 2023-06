Del Genio: “Non cambierei nessuno nel centrocampo azzurro. Su Italiano, Baldanzi e Raspadori…”

Le parole del noto giornalista napoletano raccolte dai microfoni ufficiali del club partenopeo

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista napoletano ha detto la sua sulle possibili mosse di calciomercato e non solo. Del Genio ha difatti commentato il forte interessamento per Baldanzi.

Del Genio: “Baldanzi può giocare nel Napoli ma deve farlo anche Raspadori. Su Italiano…”

“Io non toccherei nessuno dei tre centrocampisti azzurri. Prenderei delle alternative per dare un po’ di respiro a loro tre ma non cambierei un terzetto che funziona alla meraviglia. Giocando sempre con una difesa a quattro.

Tecnico italiano o straniero? Dipende. Il problema non è la nazionalità ma il nome. Aspettiamo il campo per poter esprimere dei giudizi seri sul prescelto. Tra gli azzurrini dell’Under 20 Casadei ha compiuto una crescita incredibile. L’Inter si dovrà mangiare le mani. Il Chelsea però ha offerto tanto ed era impossibile dire di no. Quando le casse sociali sono in difficoltà devi fare un sacrificio.

Molti difensori sono bravi ma appartengono a club come Juve ed Inter. Ambrosino gioca un po’ più defilato. In Primavera era il nostro nove, oggi gioca sull’esterno. Pafundi ha un talento incredibile, gioca sotto età ed è determinante.

Baldanzi? Per me può giocare e dare il meglio di sé stesso dietro le due punte. L’Empoli gioca con il 4-3-1-2 ed al Napoli il ruolo di Baldanzi non c’è. Non ha il passo dell’ala ma oramai anche un tecnico può giocare lì. Raspadori ad esempio, può e deve giocare lì”.

