Del Genio: “Il rigore su Lozano? Ci devono spiegare una cosa…”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’episodio del rigore non concesso alla squadra di Spalletti nel corso della gara di ieri con il Milan.

“L’allenatore non ha colpe sui falli non commessi in occasione dei gol del Milan. Purtroppo non hai la brillantezza di gestire, all’errore bastava rimediare con due falli. Non li abbiamo fatti perché quando siamo stati al 100%abbiamo recuperato questi sbagli e c’era dunque il retaggio. Non dico che c’è stata presunzione ma l’umiltà. Inter o Milan andrà in finale senza aver battuto una big, e con questo voglio dire che le due milanesi insieme al Napoli non c’entrano con la finale della Champions. Quello è un palcoscenico per le grandi big. Sul rigore non dato? Spalletti ha spiegato la sconfitta da un punto di vista calcistico e non solo arbitrale, parlando molto bene. Ci devono spiegare, ma non lo faranno, perché non sono andati al VAR a vedere se c’era rigore o meno“.

