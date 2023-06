De Maggio a KKN: “ADL sta prendendo tempo per un motivo. Occhio a questi tre allenatori…”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal del casting per il nuovo allenatore:

“De Laurentiis sta aspettando, prende tempo perché secondo me aspetta qualcuno che in questo momento è impegnato. Potrebbe aspettare Italiano dopo la finale di Conference League per capire se ci sono i margini affinché Commisso lo liberi, Mancini che dopo la Nations League potrebbe decidere di abbandonare la Nazionale e che la FIGC non ha smentito, oppure Simone Inzaghi che sabato ha la finale di Champions League. Evidentemente De Laurentiis ha bisogno di tempo”

