De Laurentiis alza l’asticella, vuole il Napoli nell’èlite del calcio globale: Mondiale per Club 2025!

La prossima sfida del Napoli di De Laurentiis è quella di partecipare al prossimo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nel 2025.

Aurelio De Laurentiis, grazie o per colpa del suo carattere, non suscita mai indifferenza e sicuramente è tra i più divisivi che il mondo del calcio abbia mai conosciuto.

Però a suo favore ed a sfavore di chi lo ha sempre criticato ci sono gli obiettivi raggiunti. Dal 2007 (primo anno in serie A) è riuscito a creare in poco tempo il Napoli più competitivo di tutti i tempi, coronando anche il sogno scudetto durato 33 interminabili anni.

Dopo anni di lavoro instancabile, investimenti mirati e successi sportivi, sembra che per il vulcanico e visionario Presidente del Napoli ci sia una nuova ambizione da trasformare in realtà: il Mondiale per Club 2025.

Il Mondiale per Club è una competizione dove parteciperanno i club d’èlite del calcio globale. Un sogno a lungo coltivato dai più grandi dirigenti di tutto il mondo. Tuttavia, sembra che De Laurentiis abbia messo in moto il processo per realizzare questo sogno e il 2025 potrebbe essere l’anno in cui vedremo finalmente questa competizione prendere vita.

La prima edizione della manifestazione rinnovata darà 100 milioni al vincitore

Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma a Zurigo lavorano da anni al progetto lanciato da Infantino e Boban (quando lavorava alla Fifa): il montepremi della prima edizione dovrebbe aggirarsi sui 2,5 miliardi e almeno 2 dovrebbero essere distribuiti alle 32 finaliste. Insomma, il vincitore potrebbe incassare una cifra vicina ai 100 milioni, come una Champions, ma in un mese.

Probabilmente, oltre all’Inter, ci sarà un’altra italiana: Juve, Milan e Napoli si contenderanno il prezioso posto.

La classifica dei club

Il torneo è quadriennale. Si comincia negli Usa nel giugno 2025: 8 gruppi da 4 squadre, le prime 2 passano ai quarti e avanti così fino alla finale. L’Europa qualifica 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio.

Sono sicure Chelsea, Real Madrid e City (campioni). Grazie al ranking, anche il Bayern (84 punti) è dentro. Psg (66) e Inter (60) sono le prime inseguitrici: una buona Champions — intesa come passaggio agli ottavi — darebbe loro la sicurezza aritmetica. Con i campioni 2024 siamo a 7 squadre.

Ne mancano 5

Al momento la classifica è questa: Benfica 49, Juve 47, Porto 45, Borussia 44, Barcellona 42.

Un campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni): il Liverpool ha un coefficiente vicino al Bayern ma, con Chelsea e City qualificate, è out. E poi la prossima Champions cambierà la classifica.

Essendo una classifica in divenire, il Milan (35 punti) e il Napoli (29) possono superare i bianconeri e conquistare l’altro posto italiano in teoria disponibile. Più difficile per la Lazio che è a quota 21.

Le italiane devono guardarsi anche da Lipsia (39), Siviglia (36), Salisburgo (30). La Juve non aumenterà il suo coefficiente perché l’indicazione Fifa è che valgano soltanto i punti conquistati in Champions quindi rischia fortemente di essere scavalcata dalle concorrenti.

considerando la determinazione dimostrata da De Laurentiis nel corso degli anni, non è difficile immaginare che possa affrontare queste sfide con successo.

In conclusione…

Il Mondialito per Club 2025 potrebbe essere l’obiettivo finale di Aurelio De Laurentiis, un impegno che va oltre la competizione domestica e abbraccia l’intero panorama calcistico globale. Se riuscirà nell’intento, lascerà un altro segno indelebile nel mondo del calcio e dimostrerà ancora una volta che con ambizione, passione e determinazione, i sogni possono diventare realtà.

