De Giovanni: “Garcia? C’è una frattura evidente tra lui e la squadra…”

“Un po’ il lunedì, un po’ la sconfitta e un po’ la sosta creano un umore di certo non allegro per tutti i tifosi del Napoli. Oltre ai calciatori che quando sono stati sostituiti hanno mandato a quel paese Garcia, aggiungo anche Mario Rui e Elmas che non sono più stati impiegati come gli altri anni. Il macedone avrebbe potuto sostituire lui Anguissa quando si è fatto male. Invece l’allenatore ha mandato in campo Raspadori, che è un centravanti, per marcare Arthur e giocare da mezzala. Per me c’è una frattura evidente, e soprattutto preoccupante, tra la squadra e l’allenatore dal punto di vista tattico. Su cinque partite in casa il Napoli ha perso tre partite, vincendo con l’Udinese e col Sassuolo in evidenti difficoltà. Credo che se fossi in questo momento nella società, due conti me li farei. Non si tratta di un momento da gestire, perché non credo si faccia il bene dei calciatori se si fanno giocare alcuni di loro in ruoli che non sono i loro”.

