De Giovanni – Da brividi la sua dichiarazione d’amore al Napoli

le sue considerazioni in vista della partita di domani tra Milan e Napoli

Maurizio De Giovanni, scrittore ed eccellenza napoletana, si è espresso così sul suo profilo Facebook:

“Voglio dirlo, e soprattutto voglio dirlo oggi. Io sono profondamente orgoglioso di questa squadra, e lo sarò in ogni momento e per tutto il tempo. Tifo per lei da quando apro gli occhi a quando li chiudo, e anche in sogno. Tifo per questa squadra perché è identitaria e mi assomiglia. Tifo per lei, soprattutto quando la critico, perché se si critica si ama, perché si vuole il meglio: ma non per questo non si sostiene, non per questo si smette di sentirsi parte di qualcosa di enorme e profondissimo. Voglio dirlo oggi, che essere tifoso di questa squadra mi rende felice. E lo sarò ogni altro giorno della mia vita. Sarò con te. In cima, come lo sono stato nell’abisso. Io sarò con te”.

