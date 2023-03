Dazn, Russo: “Il Napoli sta facendo un altro campionato. Su Kvaratskhelia e Kim…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marco Russo. L’inviato di Dazn ha parlato del campionato di Serie A che vede il Napoli dominare nonostante la sconfitta contro la Lazio. Inoltre ha commentato la reazione di Kim e Kvaratskhelia e gli infortuni dell’Atalanta.

“Il Napoli sta facendo un altro campionato. Su Kvaratskhelia e Kim…”

“Il Napoli non deve aver paura di quello che sta succedendo dietro. Per quanto riguarda la lotta Champions invece è un bel campionato che ogni weekend cambia prospettiva. Le romane secondo me stanno facendo un campionato straordinario, la Juventus sta facendo il possibile, le milanesi invece non hanno avuto la continuità. Ma il Napoli sta facendo un campionato diverso”.

Sul campionato del Napoli

“La matematica ma soprattutto il campo che alla fine è quello che conta lo sta dicendo da tempo che il Napoli sta facendo altro. Poi ha avuto una battuta d’arresto contro una Lazio che l’ha studiata bene, ma non pesa per nulla sul cammino del Napoli”.

Sull’Atalanta

“L’Atalanta sta avendo molti infortuni in questi stagione. Soprattutto in attacco non ha mai avuto Zapata a Muriel. Certo sono esplosi Hojlund e Lookman ma nelle ultime partite non stanno brillando”.

Sulla reazione di Kvaratskhelia e Kim

“Mi ha stupito la reazione di alcuni giocatori del Napoli dopo la sconfitta. Ho visto Kvara e Kim stesi a terra disperati, che fa capire come questi ragazzi ormai non siano abituati a perdere”.

Sulla Juventus

“Non so cosa accadrà alla Juventus. Ieri ascoltando Allegri percepivo la sua frustrazione e quella di alcuni giocatori per sentirsi sul campo la seconda forza del campionato. Ma comunque dietro al Napoli, lo ha dimostrato la partita del Maradona in cui gli azzurri stravinsero”.

