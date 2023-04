D’Agostino: “Osimhen macchina letale! Vi dico chi sceglierei tra Politano e Lozano. Su Spalletti, Jesus e Ndombele … ”

Le dichiarazioni del noto ex centrocampista dell’Udinese raccolte dai microfoni della radio ufficiale della società sportiva azzurra

Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex centrocampista tra le altre dell’Udinese ha detto la sua sul match di domani tra Napoli e Milan e non solo. D’Agostino ha detto la sua sulle possibili scelte di formazione di Spalletti ed il recupero di Osimhen.

“Spalletti saprà come sostituire Kim ed Anguissa. Osimhen? Il miglior difendente azzurro…”

Di seguito le dichiarazioni di D’Agostino:

“L’assenza di Anguissa è importante ma non fondamentale. Spalletti saprà come, sostituirlo e schiarare un Napoli aggressivo. La cosa che conterà nella sfida al Milan è l’atteggiamento. Il vero calciatore insostituibile è Osimhen. Non sono in fase offensiva. In fase di pressing ad esempio ha doti innate. Corre e recupera palloni come fosse un centrocampista.

La gestione degli uomini di Spalletti, ad esempio, col Verona è stata perfetta. Il margine in campionato è grande e il mister sa che in questo rush finale sono tutti importanti e decisivi.

Matematicamente manca poco allo Scudetto. Per quanto ho visto però, per il gioco azzurro, i ragazzi di Spalletti meriterebbero anche la finale di Champions League. Il rientro di Osimhen porterà imprevedibilità anche al gioco di Kvara. Raspadori non ha queste doti. Non allunga la squadra. Gioca nel corto. Fraseggia. Solo lo strapotere fisico del nove azzurro può creare varchi e spazi pericolosi.

Io ho visto un Milan che anche con l’uomo in più aveva paura del Napoli. Gli azzurri hanno creato gioco e hanno dominato il match. Non credo che con Osimhen in campo i rossoneri possano permettersi di fare pressing. Se gli azzurri non trovano spazi possono lanciare lungo per il bomber azzurro.

Olivera domani secondo me sarebbe più funzionale. Ha più gamba di Mario Rui. Juan Jesus domani partirà titolare al posto di Kim: il brasiliano è una garanzia. Ha gamba e fisico. Non rischia mai e sbaglia pochissimo. Ndombele al posto di Anguissa? Io se valuto aspetto fisico dico di sì al francese ma se dovessi giocare fraseggiando ecco che sceglierei Elmas. Politano o Lozano? Matteo dal primo minuto e poi il messicano a match in corso per sfruttare gli spazi”.

