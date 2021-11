Da Di Lorenzo ad Anguissa, gli stakanovisti del Napoli di Spalletti

Il Napoli attualmente primo in classifica, che dopo dodici giornate continua a essere la miglior difesa del campionato italiano, ha tra le sue fila una serie di giocatori instancabili che possono essere visti come i principali elementi insostituibili. Andando a vedere le statistiche relative al minutaggio e alle presenze dei calciatori a disposizione di Luciano Spalletti, vediamo come il primo posto è saldamente occupato da Giovanni Di Lorenzo, terzino destro autore del gol del pari nell’ultimo match finito per 1-1 contro il Verona allo stadio Diego Armando Maradona.

Il laterale difensivo toscano, arrivato nell’estate del 2019 per cinque milioni di euro, ha disputato fino a questo momento ben 1440 minuti in totale, giocando tutte e 16 le partite che gli azzurri hanno avuto in calendario. Al di là dell’impressionante dato che ne conferma la continuità di prestazione per quanto riguarda il minutaggio, Di Lorenzo ha anche dimostrato di essere un giocatore notevolmente affidabile e solido in ogni situazione, oltre che di avere una continuità di rendimento assoluta. Il centro contro i veronesi è infatti solamente la ciliegina sulla torta di un momento strepitoso per il terzino, il quale sarà infatti uno degli uomini incaricati di aiutare l’Italia di Roberto Mancini a qualificarsi ai prossimi mondiali di Qatar 2022, competizione per la quale in questo momento la Germania è una delle principali favorite secondo le quote delle scommesse online più aggiornate.

I grandi numeri che confermano la solidità del terzino toscano sono solo una delle giustificazioni di Spalletti nello schierarlo praticamente sempre. Oltre alla mancanza di alternative di valore, l’allenatore azzurro ha capito che il suo corregionale è senza dubbio un calciatore affidabile nel lungo periodo. Insieme a lui tra gli intoccabili vi è anche Kalidou Koulibaly, centrale difensivo che ha saltato il match col Verona solo per colpa di un rosso rimediato contro la Salernitana, che gli è costato poi la squalifica di una sola giornata. Il senegalese, secondo capitano dietro Lorenzo Insigne, ha giocato ben 1337 minuti diluiti in 15 partite, dando sempre prova di grande solidità e sfoderando prestazioni di prim’ordine che ne hanno ricordato i migliori anni con Maurizio Sarri, quando insieme a Raul Albiol mise in piedi una difesa granitica. Autore anche di due reti all’inizio del campionato, tra le quali una fondamentale nel trionfo per 2-1 al Maradona contro la Juventus, Koulibaly è uno dei pilastri di questo Napoli che sta vivendo una stagione importante e punta a mantenersi su degli standard da grande squadra in tutta la stagione.

Dietro questi due difensori impossibili da rimpiazzare vi sono poi i due mediani di fiducia di Spalletti: Fabian Ruiz e Frank Anguissa. Lo spagnolo, già in rete in tre occasioni, ha tratto molto giovamento dall’arrivo in squadra del camerunese, un’autentica sorpresa per come copre il campo e detta i passaggi. Il primo ha disputato 15 incontri mentre il secondo 14, ma solo perché arrivato alla fine del calciomercato estivo. E sono loro a rappresentare la colonna di un Napoli ambizioso che userà la sosta per le nazionali per ricaricare a dovere le batterie.

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

