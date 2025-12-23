Curiosità sul calcio tra storie bizzarre, statistiche e grandi record

Se c’è una dimensione che ci racconta a 360 gradi anche il significato della vita sulla terra, questa è sicuramente rappresentata dal Pallone, che con le sue statistiche, i grandi record delle scommesse calcio, ma anche storie bizzarre, ha saputo mettere in scena tutta la complessità dell’essere umano in ogni suo aspetto, andando anche oltre il gioco stesso.

Ecco tutte le curiosità sul calcio tra le migliori statistiche, i grandi record, ma anche le storie bizzarre che partono in campo e arrivano fino al cinema.

Gascoigne contro Maradona

Sarebbe troppo facile parlare di gol spettacolari con questi due protagonisti assoluti del calcio, infatti, vogliamo raccontare una curiosità bizzarra, durante la fine della loro carriera. In un’amichevole tra Lazio e Siviglia, Gascoigne durante l’ingresso in campo nel tunnel, confessa a Maradona di aver passato gli ultimi 3 giorni a Disneyland bevendo e mangiando, “sono distrutto” gli dice. Maradona lo guarda, sorride e conferma: tranquillo, anche io.

Le curiosità su entrambi questi calciatori sono tantissime, dagli scherzi di Gazza ai compagni e soprattutto a Dino Zoff, fino a Maradona che chiese al Papa “perché non vendete tutto l’oro della Chiesa per sfamare i poveri?”.

La cometa Azzurra di Mancini

Dopo il Mondiale 2006 la Nazionale Italiana si è eclissata, agguantando solo la finale di Euro 2012 e mancando la qualificazione ai Mondiali 2018 e 2022.

In un mondo senza il grande calcio Azzurro, soltanto il periodo di Roberto Mancini ha rappresentato una cometa Azzurra che è volata in cielo, prima con la vittoria di Euro 2020, poi con il filotto da 37 risultati utili consecutivi: record assoluto.

Haaland contro Messi e CR7 in Champions

Sui miglior bomber all time di Champions non si discute, perché le statistiche parlano da sole e ci raccontano 141 gol di CR7 in questa competizione e 129 reti della Pulce.

Al terzo posto c’è Lewandowski con 105 reti, mentre più in basso c’è Haaland con delle statistiche paurose e una media realizzativa che supera 1 gol per match. Infatti, nelle prime 52 gare di Champions, il bomber norvegese ha segnato un record straordinario di 54 gol.

Oronzo Pugliese tra magia scaramantica e cinema

Soprannominato Il Mago di Turi, Oronzo Pugliese proveniente dall’omonima regione ha scritto una delle pagine più bizzarre del calcio dagli anni ‘50 agli anni ‘70, non senza vittorie straordinarie e grandi colpi contro le big di Serie A.

A quanto pare, ha persino ispirato Lino Banfi per creare il personaggio di Oronzo Canà nella pellicola L’Allenatore nel Pallone, soprattutto nell’uso del dialetto Pugliese, nel rito dello spargimento del sale in campo e in altri aneddoti che ormai sono dei cult del cinema italiano.

Ma Pugliese andava ben oltre le situazioni raccontate nel film, una volta portò un maiale negli spogliatoi della sua squadra, paragonandolo agli avversari, spesso nascondeva una gallina in panchina e qualsiasi episodio bizzarro, faceva rilassare i suoi calciatori che con una risata riuscivano a vincere anche le sfide più ostiche.

Totti tra record e barzellette

Il Campione del Mondo 2006 Francesco Totti ha fissato una serie di record all time in Serie A, come le 25 stagioni giocate ai massimi livelli con la Roma, a pari merito con Paolo Maldini, oppure i 250 gol con una sola squadra: secondo miglior marcatore di tutti i tempi in Serie A.

Un altro record di Totti che raggiunge statistiche paradossali, riguarda il numero di rigori segnati, e sono 71, così come il record di rigori sbagliati in Serie A: 17.

Totti è anche un campione di beneficenza, come dimostrano le barzellette su di lui, raccolte e pubblicate in diversi libri per aiutare i meno fortunati: ironia, gran cuore e un tiro micidiale.