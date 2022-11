Cucci: “Vi spiego il problema di Messi. Povero ragazzo!”

Italo Cucci, noto giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

Mi parli di caduta degli dei? Forse questo vale per Messi, ma non per Ronaldo. A mio avviso Ronaldo cade sempre in piedi, ha delle risorse di carattere che lo tengono sempre su. Messi non è così. Io lo chiamo da tempo “una lacrima sul viso”. Poteva essere un uomo pieno di gioia e invece non lo è. Le sofferenze di Messi derivano proprio dal fatto che c’è sempre questo confronto con Diego, un confronto che però non ha senso. Gli hanno messo sulle spalle un peso enorme. Io ho visto migliaia di giocatori e uno come Diego mai. Potrei dire lo stesso di Messi ma al Barcellona c’era Guardiola e uno squadrone. Mi sento di dire “povero ragazzo”.

