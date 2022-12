Criscitiello: “Juventus? Altre aziende sarebbero saltate da un pezzo”

Michele Criscitiello ha scritto un lungo editoriale per TMW:

“Sulla Juventus sono sette giorni che tutti scriviamo di tutto e diciamo di peggio.

Cosa posso aggiungere? Poco o nulla. Forse, due riflessioni. Anche perché allo scandalo gridiamo da anni ma le soluzioni sono sempre state due: o siamo stati denunciati per diffamazione nei tribunali di Milano, Roma e Novara (tutte vinte, una in sospeso perché la controparte non si è presentata per anni) oppure si andava avanti credendo che il calcio fosse sopra la giustizia. E diciamolo chiaramente: è così. Altre aziende, in altri contesti, sarebbero saltate da un pezzo e le misure cautelari sarebbero già state adottate. Non parliamo di Juve ma di tutti.

Capitolo bilanci Juventus:

da almeno due anni diciamo che il ciclo Agnelli sia finito. Andate su google e troverete conferma a ciò che scriviamo. Ha sbagliato tutto ma gli va dato atto che ha fatto risorgere la Juventus dalla pessima gestione tecnica del cugino John. Dopo, come spesso accade, è subentrato il delirio di onnipotenza e quel delirio frega tutti. Anche i migliori e i più potenti. Negli ultimi anni ha sbagliato quasi tutto”.

