Corbo: “Giuntoli alla Juve? Ora è visto come un santone. Vi dico un errore fatto da ADL…”

Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista ha detto la sua sull’addio di Giuntoli e sul relativo passaggio alla Juventus.

“Giuntoli visto come un santone. ADL ha commesso un errore con Garcia…”

“Che Giuntoli vada via, ci sta. Normale che dopo otto anni le motivazioni possano calare. Lui ha fatto il suo ed era giusto che andasse via. Un gesto di liberalità. Però una cosa mi ha sorpreso: io considero ADL un grande imprenditore ed un genio del mercato. Giuntoli pare sia stato costretto a subire una sanzione ma non è questa la cosa importante: il giorno prima Cristiano elemosinava di andar via ed il giorno dopo, dopo che l’accordo con la Juve è stato palesato, è divenuto un santone da ammirare.

La Juventus dopo un anno di grigiore è la grande sconfitta del calcio italiano. Giuntoli è stato santificato e gli sono state dedicate prime pagine dei giornali. Ma il problema è che ci è arrivato dopo trenta giorni di tira e molla. La comunicazione non ha funzionato in nessun modo: vedi anche il caso Spalletti. Luciano ha girato mezza Napoli e provincia. Da Maiori ad Ischia, passando per Pompei. Nessuno crede che Spalletti sia andato via.

Un errore di De Laurentiis che non ha fissato nemmeno un incontro per Garcia con la stampa”.

