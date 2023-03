Città in ansia: Si teme un blitz dei tedeschi al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Forze dell’ordine a ogni angolo della città, è una vigilia che balla sul filo del rasoio quella che sta accompagnando il Napoli di Luciano Spalletti verso il match degli ottavi di finale di questa sera contro l’Eintracht Francoforte al Maradona: una partita che potrebbe essere storica sul terreno di gioco e rischiosa fuori.

Alta tensione nel centro storico

Proprio da Diego passa uno dei pericoli portati dai tifosi tedeschi: tra le minacce arrivate nelle ultime ore, infatti, anche quella di un attacco al murales dedicato all’ex Pibe de Oro presente ai Quartieri spagnoli, uno dei luoghi ormai più iconici non solo per i napoletani e i tifosi ma anche per migliaia di turisti che passano dal largo dedicato all’argentino nel cuore della città.

Sono 250 gli ultras dell’Atalanta presenti al corteo dei tifosi dell’Eintracht che da questa mattina sono in giro per Napoli. Lo riporta Il Mattino. Al momento la situazione è tranquilla. Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro. A seguire il corteo la Polizia, la zona è sorvegliata dall’alto da un elicottero.

