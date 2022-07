Chi ha preso le chiavi del “Maradona?”

Avanti pure c’è posto per tutti. Entrate con cautela c’è posto e spazio ma solo quando decido io. Si fa per giocare egregio presidente. Giugno senza calcio, luglio fino al ritiro pre campionato è una maledizione per un giornalista sportivo. Poche news, quasi nulla e spazio esagerato per supposizioni, interrogativi ed analisi. Caldo e chiacchiere da bar. Poco altro. A Napoli più che altrove quest’anno.

Anche oggi in mancanza di mercato, calcio, rinnovi e partenze, ci dedichiamo alla cornice del nostro quadro.

Pubblico. Spettatori.Prezzi, posti a sedere. Stadio. In una sola parola campagna abbonamenti.

Il Napoli si raduna tra una settimana a Dimaro ma non ha ancora comunicato se e come il suo teatro cittadino ospiterà gli spettatori. Li ospiterà certamente, ci mancherebbe ma non si sa bene a quali commerciali condizioni. Prezzi? Pacchetti? Palco o platea? Nulla si sa.

“A pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca ” è una frase che si ritiene di Andreottana fattura. Si addice al momento partenopeo. Commette peccato la tifoseria a sentirsi estranea da ogni politica aziendale? Onestamente crediamo sia difficile dir di no. Ai Napoletani che non sono sempre e solo gli ingolositi nostalgici, piacerebbe aver un teatro calcistico che rendesse noti i suoi spazi ed i suoi interessi. Non diciamo nasca una sinergia tra San Carlo e ssc Napoli ma almeno una politica cittadina simile. Il Napoli è certamente di proprietà della Famiglia De Laurentis ma la città meriterebbe un pizzico di partecipazione. Quantomeno poter decidere per tempo se e come comprare i ” titoli di viaggio” di questo nuovo campionato.

Sa caro presidente, specie che quest’anno, questa moneta servono, diceva un tale Principe De Curtis.

