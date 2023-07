Cherubini: “Massara è il profilo ideale per il Napoli. Sulle parole di Spalletti…”

Il noto giornalista: “Si tratta di un dirigente che parla poco ma lavora molto per la società”

In questi minuti Marco Cherubini, noto giornalista è intervenuto a “Radio Kiss Kiss” analizzando il futuro del club azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni”: “Condivido il pensiero di Luciano Spalletti per quel che riguarda Garcia. Quest’ultimo troverà delle ottime basi per impostare un gran bel lavoro. Se De Laurentiis prende Massara fa un grande colpo. Si tratta di un connubio perfetto per la società, l’allenatore, presidente e i tifosi. È un dirigente che parla poco e lavora tanto. Ho una stima assoluta per il professionista e per l’uomo, merita di tornare subito su un palcoscenico molto importante”.

