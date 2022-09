Zaccone su Instagram: “Napoli, Godimento senza fine!”

Serata memorabile per i tifosi del Napoli, gli azzurri hanno vinto nel leggendario campo di Ibrox Park per 3-0 contro i Glasgow Rangers e messo una serie ipoteca per il passaggio agli ottavi della Champions League 2022-2023.

Discorso totalmente opposto per la Juventus che ha perso in casa contro il Benfica per 2-1, ora la squadra di Massimiliano Allegri rischia seriamente di non qualificarsi al prossimo turno. I bianconeri sono in preda ad una crisi di difficile risoluzione.

Maurizio Zaccone, opinionista e scrittore di fede azzurra al termine del match ha scritto il seguente messaggio su Instagram:

“Al fischio finale mi sono solo domandato cosa si potesse chiedere di più dopo una vittoria così. Poi ho visto anche il risultato di Torino e la faccia di Milik. Certe sere sembra che il godimento possa non aver fine…”,

ha scritto Zaccone lanciando una frecciatina agli storici rivali bianconeri. Le sue parole hanno ricevuto centinaia di “like” dai tifosi azzurri.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati