UFFICIALE: Champions, Ecco le date di Napoli-Barcellona

L’Uefa annuncia le date degli ottavi di finale Champions League. La sfida tra Napoli e Barcellona si giocherà il 21 febbraio allo Stadio Maradona (ore 21). Mentre il ritorno, di ritorno è in programma il 12 marzo a Barcellona che quest’anno gioca le proprie gare interne allo Stadio Olimpico Luis Company per i lavori di ristrutturazione del Camp Nou.

Champions League, sara’ un altro Napoli

Il Napoli dunque avrà a disposizione circa due mesi, con impegno Supercoppa Italo-Araba e senza Osimhen ed Anguissa impegnati con le rispettive Nazionali in Coppa d’ Africa, per preparare la gara d’ andata contro i catalani, sperando che il mercato invernale porti in dote il difensore centrale tanto desiderato da Mazzarri, con esperienza anche internazionale, un centrocampista per sopperire all’ assenza di Anguissa, ed il terzino destro visto che Zanoli sembra indirizzato verso Genova, sponda rossoblù…

Sperando che Adl, questa volta, si mostri più atto a rinforzare piuttosto che indebolire un gruppo in via di guarigione! Ora testa alla Coppa Italia, dopo il Frosinone si aspetta la Juventus, e Campionato con il sogno Barcellona che consentirebbe quel passetto in più per l’ingresso nel Mondiale per Club tanto ambito a danno della Juve…più stimolo di questo!

