Tris azzurro al Maradona: le parole di Luciano Spalletti

Una partita sudata quella di Napoli – Rangers. I ragazzi di Luciano Spalletti gonfiano tre volte la rete con due goal di Cholito Simeone e Leo Ostigard

Leggiamo insieme le parole di Luciano Spalletti:

Se si va a vedere alcuni di questi calciatori hanno giocato meglio dell’ultima partita. La cosa straordinaria è che quando un calciatore non lo usi nelle due partite precedenti può succedere che possa perdere un po’ di lucidità. Questi no! Si allenano tutti da calciatori top e quando gli concedi spazio dimostrano di voler giocare al massimo.

E’ bello tutto ciò perché semplifica il lavoro. La sinestesi sono le due ripartenze di Politano, quello è un segnale importantissimo.

Il primo tempo importantissimo e bellissimo, la palla viaggiava velocissima!

Napoli primo: il punto di vista di Spalletti

E’ vero c’è partecipazione nel voler acchiappare qualcosa di bello negli allenamenti. Dire loro che bisogna giocare a due tocchi non serve più, così come non serve più dire di andare alla ricerca degli spazi, andare addosso agli avversari senza indugi. E’ automatico

La partita è lo specchio degli allenamenti settimanali e dell’atteggiamento che si ha nello spogliatoio.

Il calcio è cambiato, si vive sotto pressione, bisogna essere motivati per andare avanti. E loro lo sono.

Il Napoli somiglia a qualche sua vecchia squadra?

Io ho avuto fortuna perché ho sempre avuto giocatori tecnici e giocatori che la palla la facevano girare. Forse la Roma, è stata una squadra che ha fatto divertire molto in Champions e in Serie A.

Due parole sul King Kim Min Jae

Kim è un animale incredibile, ha una forza d’impatto e una frequenza di gambe incredibile. Quando percepisce il pericolo aumenta il ritmo in un modo impressionante.

Sarà bellissimo andare ad Anfield per giocare l’ultima patita del girone contro il Liverpool. I ragazzi se lo sono meritati. Sarà uno spettacolo

