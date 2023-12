Supercoppa, Champions, Campionato. Il 2024 sara’ riscatto

La fine del 2023 chiude l’anno del tricolore ma tra Supercoppa, Champions, Campionato e Mercato ci aspetta un 2024 ricco di possibili riscatti nei confronti di uno Scudetto troppo in fretta scucitoci dal petto! L’Italia contraria gongola dopo che nel 2023 erano tutti in silenzio ad ammirare cosa riuscisse a fare una squadra di allegri sconosciuti!

La Serie A e l’Europa inchinate dinnanzi a tanta perfezione, uno spettacolo pirotecnico, fatto di gol e gioco mnemonico, che solo poche altre avevano mostrato nel corso della storia del calcio. Oggi però dobbiamo scrollarci di dosso le risa, i commenti negativi, gli ipocriti quanto tardivi discorsi sul cospargersi di cenere, provando a fare una cosa semplice e certamente efficace, Organizzare una Società seria e degna di tal nome riportando i ruoli chiave lasciando gestire con competenza e non approssimazione, scegliere il tecnico del futuro ed acquistare calciatori funzionali alla stagione in corso e per il domani, ed infine, smetterla di accusare e fare un bagno di umiltà per ripartire e riqualificare una piazza già troppo mortificata dall’ egocentrismo Presidenziale. Anche se a molti sembrerà sciocco il vero timore e se alle parole non verranno accompagnati i fatti!

Supercoppa, Champions e Campionato, Napoli devi crederci!

Il Napoli oggi 8° a quota 28 in classifica,sta vivendo la stagione più negativa dell’era De Laurentiis, e se si pensa che sono quasi tutti Campioni d’ Italia i presenti in squadra il dubbio sorge e come, di chi le colpe? In primis certamente la Società che non ha saputo gestire in modo oculato il tesoretto scudetto, il tecnico Rudi Garcia che ha distrutto una squadra che giocava mnemonicamente, ed i calciatori stessi i quali troppo impegnati a fare i conti hanno dimenticato che la loro forza fosse il gruppo, in pratica un concorso di colpe con a capo Aurelio De Laurentiis!

Ma piangere adesso serve a poco, ora bisogna lavorare seriamente per risolvere e risollevare in fretta una stagione davvero inaspettata per quanto finora catastrofica. A cominciare dal Calciomercato, acquistando calciatori pronti e funzionali da mettere a disposizione di Mazzarri, cercando anche di capire se sia un traghettatore oppure il futuro! Poi la Supercoppa Italo–Araba, la quale vive ancora il dubbio se verrà disputata oppure no, ma con la consapevolezza che si dovrà fare di tutto per portarla a casa! Poi la Champions con l’ostacolo Barcellona, si spera che per quella data anche il Napoli si riveli un ostacolo vero per il Barca. Ed infine il Campionato, e li che va fatto un cambio di rotta radicale, risalendo una china compromessa ma non irreversibilmente, basterà metterci impegno e grinta per dimostrare che il Napoli non ha ammainato la bandiera!

Quindi Buon Principio Napoli, tra Calciomercato Champions, Supercoppa e Campionato, mostra a tutti di non aver abdicato, fallo almeno per chi crede in te e ti e vicino in ogni dove, perché’ il calciatore passa e la maglia resta, se la tradisci Napoli per te sarà soltanto tempesta! Buon Anno Napoli…A te la linea Aurelio De Laurentiis

