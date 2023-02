Stefan Schwoch: “Questo Napoli non sorprende più, può giocarsela con chiunque”

Stefan Schwoch è intervenuto a Febbre a 90, parlando della vittoria del Napoli in Champions League:

“Anche a Francoforte è stato un grande Napoli, che ormai non ci si sorprende più, è dall’inizio della stagione che lo stiamo dicendo e i risultati sono evidenti. Anguissa? Ha tutto, in mezzo al campo ha fisicità, tecnica, senso tattico, il centrocampo del Napoli è formidabile.

Ora pensiamo a portare la qualificazione a casa, bisogna rendere definitivo il passaggio del turno, il campionato ormai è vinto, la Champions sarebbe la ciliegina sulla torta, naturalmente ci sono squadre fortissime, tuttavia il Napoli può davvero giocarsela con chiunque.

La gara di Empoli? Direi che siamo abbastanza tranquilli, il Napoli è col pilota automatico, gioca a calcio, non ci saranno tensioni e se gioca come sa non ce n’è per davvero per nessuno, lo abbiamo visto tutti”.

