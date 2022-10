Stasera va in scena “Don Luciano e le giovani marmotte”…Addio ai Senatori!

Incredibile ma vero, dopo le partenze dei Senatori, dove la “politica societaria”, visti anche i tempi, sembrava essere giunta ad un “ridimensionamento” , ecco invece il colpo di teatro, neanche immaginato dai piu’ esilaranti cartomanti, e grandissimi attori partenopei saliti alla storia del nostro paese, e non solo. L’avvento delle “giovani Marmotte, sconosciute al grande palcoscenico internazionale, guidate dal saggio , quanto indulgente Don Luciano di Certaldo

Detta cosi’, sembra d’aver scomodato la storia, a molti un po’ retrograda, quanto ammuffita, soprattutto se si pensa che ci si trova nell’ era dei social, dove nel giro di pochi secondi si viene a sapere tutto di tutti, ma certamente non sempre da ricordare!

Nel nostro caso invece, torniamo a parlare di storia, per inserirci gli “eroi” del momento, quelli che stanno facendo sognare al popolo che tutti vogliono che “si lavi con il fuoco”, senza sapere che sarebbe piu’ utile il sapone soprattutto a chi, ancora oggi, le mani non se le lava mai!

Sconcert..ante, l’Allegri..a, con la quale racconto questo “Mistero Italiano” dove tutti aspettano , in trepidante e silente Iettatura,la caduta del “DIo Ciucciariello “, ma come si dice dalle nostre parti, morte desiderata…non viene mai!



Ed ecco allora, con alla guida il loro Attila, le giovani marmotte, che percorrono la strada segnata, in modo certosino, dal loro condottiero, conquistando Milano, Roma, Glasgow,Amsterdam, e difendendo le mura amiche, da attacchi inglesi, abbattendo ogni velleita’. Praticamente, la miglior difesa è l’attacco.

Chissa’ come avrebbe definito il professor Bellavista, questo momento particolarmente a tinte azzurre, e nello stesso tempo, parlare di squadre e societa’ che non dovrebbero neanche essere iscritte al campionato di Serie C, oltre che potenziali “condannati “ ma mai ospiti di case circondariali.

Ma tornando al grande Bellavista, c’e’ un passaggio, ne potrebbe rappresentare il pensiero,che si inserisce nella storia delle nostre “giovani marmotte” ed e questo “Si e’ sempre meridionali di qualcuno”, come a dire, il vento non gira sempre solo per lo stesso mulino! E questa volta sembra che sul Vesuvio, soffi il giusto vento!

E si, è proprio così, ve ne dovete fare una ragione, per ora ci godiamo il primato, con le nostre “marmottine 2 e Don Luciano, scrivendo un altro pezzo della storia, Napoli rappresenta l’Italia, anche se Garibaldi meriterebbe 1000 calci nel sedere!

E se domani, invece di parlare di Plusvalenze ed eliminazioni, I giornali , italiani ed esteri, scriveranno di spettacolo e gloria per il calcio del Ciucciariello,e di quello italiano, beh allora, cambiate canale, e non giudicate la festa di un popolo ,ricco di storia, amore e fantasia., il vostro problema prioritario.

Fate una bella passeggiata sul Naviglio, oppure salite sulla Mole, spegnendo il vostro televisore, salverete il momento del nostro paese, sotto il profilo squisitamente Ecosostenibile, oltre che , eviterete a noi di chiedere una protezione atta al malocchio, per far si che queste giovani marmotte,con a capo Don Luciano, continuino, fin da stasera, a volare fino al Paradiso, quello che tutti vogliono comprare, ma pochi potranno avere!

Quindi, e concludo, la storia stasera si scrive al Maradona, si legge gioia e felicita’, e non certo perche’ siamo al tempo della vendemmia, vista anche la presenza dell’enologo(Don Luciano), m,a perche’ ci godiamo questo momento coscienti che il vento potrebbe cambiare, ma perora “scioscia” a Fuorigrotta, come si dice, salite sulla giostra, offre il Napoli!

