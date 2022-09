Spalletti: Zielinsky migliore in campo

“Zielinsky migliore in campo”

Lapidario Luciano Spalletti nel difendere il suo calciatore, a fine partita dopo i due calci di rigore sbagliati, che potevano costar caro, sull’esito finale della partita con i Rangers:

“I rigori si sbagliano, ciò che conta è l’atteggiamento del giocatore, nel voler ribattere, nel mostrare grande personalità”

Una personalità mostrata da tutta la squadra, nonostante l’assenza dei propri tifosi, con gli scozzesi che hanno dato tutto, per onorare il saluto alla Regina:

“In una serata così, si sta molto tranquilli, vanno fatti i complimenti ai giocatori perché il Rangers era 12 anni che non faceva la Champions e hanno dato tutto, noi abbiamo avuto una buon reazione”

Partiti forte gli scozzesi come da tradizione, il Napoli ha un po’ pagato l’avvio forte degli avversari, l’allenatore partenopeo la spiega così:

“Nel primo tempo abbiamo avuto poca qualità sulla trequarti, ma non abbiamo mai perso il bandolo della matassa”

Nella ripresa la partita cambia completamente, sia per i calci di rigore falliti, ma soprattutto per la superiorità numerica, che diventa decisiva.

Politano corona la sua prestazione, realizzando finalmente il tiro dal dischetto, ma il tecnico di Certaldo ha ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa:

“È grazie al campionato precedente che viviamo serate come queste, perché non si critica Ancelotti per non aver vinto lo scudetto?”

Non le manda mai a dire l’allenatore del Napoli, che a domanda provocatoria, tra l’altro posta da un grande ex, come Beppe Incocciati, risponde in maniera piccata, tipica del suo stile. Ma questa è una serata di festa e di gioia per l’impresa appena compiuta e la polemica, si spegne sul nascere. Si torna allora a parlare della partita, della vittoria e della grande prova dei suoi ragazzi:

“Questa vittoria è una crescita importante per la squadra, soprattutto per i giovani, che hanno avuto una grande reazione dopo i rigori sbagliati, non era facile”

Giovani, come i tre mandati in campo a metà della ripresa, che disegnano l’azione del raddoppio. Raspadori, Oliveira, Zerbin per finire con Ndombele, gioco, set, partita con la firma finale, del francese, fino ad oggi oggetto misterioso.

Tutto perfetto e Spalletti non vuole essere certo un guastafeste, ostentando a più riprese un sorriso a 32 denti:

“ Abbiamo dimostrato grande personalità, l’atteggiamento avuto è stato fondamentale, siamo felici”

Sono felici anche i tifosi del Napoli, costretti a casa per l’occasione, ma che ora guardano tutti dall’alto, anche nel girone di Champions.

Si torna a Castel Volturno trionfanti, pronti ad archiviare il tutto, per preparare un’altra serata da cuori forti, in quel del Meazza.

