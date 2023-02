Spalletti si inalbera nel fuori onda! La gioia “macchiata” da Sky…Perche’ parlare di Totti ed Icardi?

“In televisione stanno parlando un’altra volta di come li ho gestiti, poi ora ad uno gli telefono per bene e gli faccio vedere come li ho gestiti”.

Luciano Spalletti perde la pazienza nel post-partita di Eintracht Francoforte-Napoli. Il tecnico azzurro, mentre aspettava di intervenire ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria nell’andata degli ottavi di Champions è rimasto coinvolto in un fuorionda:

“Mi fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e di Icardi. In televisione stanno parlando un’altra volta di come li ho gestiti, poi ora ad uno gli telefono per bene e gli faccio vedere come li ho gestiti”.

