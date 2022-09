Spalletti: Per me è la vigilia di Natale

Per me è la vigilia di Natale

Così Luciano Spalletti chiosa la conferenza stampa, alla vigilia della sfida col Rangers di Glasgow.

Domani vado a scartare i regali di Natale, sono partite che danno qualcosa in più, abbiamo la convinzione giusta

Un’occasione importante, non solo per l’entusiasmo di giocare una partita di Champions League, ma con la vittoria all’ultimo minuto del Liverpool sull’Ajax, per il Napoli c’è anche la possibilità di mettere una seria ipoteca, sul discorso qualificazione.

Si lascia andare il tecnico partenopeo, su quella che potrebbe essere la formazione che scenderà in campo:

“Ho avuto un giorno in più per pensare all’undici da mandare in campo, quando si giocano partite ravvicinate c’è poco tempo per ragionare”

I pensieri Spallettiani, vertono principalmente sul vice Osimhen, le parole del tecnico sono piuttosto chiare:

“Il Manchester City sono anni che giocano con il falso nueve, solo quest’anno hanno preso una punta. Raspadori nell’ultima partita ha corso più dei centrocampisti, ma domani serviranno cose diverse”

Tradotto giocherà Simeone, perché come sottolineato dallo stesso tecnico, le squadre d’oltremanica in casa si trasformano. I ritmi sono alti, con pressing a tutto campo e ripartenze velocissime, servirà dunque sfruttare la profondità, che l’argentino può dare, vista l’assenza del nigeriano. Un’altra importante sull’atteggiamento da tenere, il tecnico di Certaldo, la evidenzia così:

“Il clima che si respira in questo stadio da una forza di energia unica. Noi dovremmo tenere un atteggiamento diverso, usare armi diverse, tenere palla e governare il gioco”

Un Napoli che non vuole snaturare il suo credo, affrontare gli scozzesi con le proprie caratteristiche e sfruttando chi ha giocato meno, anche se l’allenatore azzurro non pensa al turnover:

“Le partite giocate fino adesso, sono poche, siamo a posto, non c’è bisogno di recuperi”

Assenti sicuri, oltre ad Osimhen, Demme e Lozano, scelte un pochino limitate in avanti, con Kvaratskhelia e Politano sicuri di un posto, più El Cholito come centravanti. Anche per il centrocampo si tornerà all’antico, con Anguissa, presente anche alla conferenza stampa, Lobotka e Zielinsky. Per la difesa qualche dubbio tra Mario Rui e Oliveira, con quest’ultimo leggermente favorito. Un pensiero infine, il tecnico partenopeo lo riserva per l’assenza dei tifosi napoletani, vista la chiusura del settore ospiti all’ Ibrox Stadium:

“Questa è la vera penalità che abbiamo, non avere il nostro pubblico, ma avremo tutte le figure della gente che è a casa e ci guarderà dalla tv, li sentiremo vicini”

Con i tifosi nel cuore, come sottolineato dallo stesso Anguissa, il Napoli si prepara a scartare il suo regalo sotto l’albero, dentro ci vuole trovare una vittoria, che peserebbe molto, nella classifica del girone A.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati