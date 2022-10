Spalletti e la sua “Ciurma” cambiano la storia

Luciano Spalletti e la sua “ciurma” di “allegri giovanotti”, nella splendida serata di ieri, vissuta al Maradona contro l’Ajax, ha voluto riscrivere la storia , sia la propria, che quella d’Europa, ormai abituata a registrare sempre rappresentanze Inglesi, se non Tedesche oppure Spagnole, oltre che Francesi, mentre ora, tra lo stupore generale e maligni commentatori, deve cassare tutto, per far spazio all’ Italia, piu’ precisamente, a quelli giudicati , non solo nel proprio paese, quelli dei “lavali col Fuoco”

Quale miglior risposta puo’ giungere all’ orecchio di pseudo opinionisti di calcio, che avevano anche definito il calcio italiano mediocre perche’ Inter e Juve non sono partecipi ed il Napoli e’ primo! Ebbene, un “poker servito” giunge dal Vesuvio, che “erutta”, con due gare d’anticipo, il passaggio agli ottavi di finale di Champions, o .tre che con merito, esprimendo un calcio di livello divertendosi e giocando da squadra!

Praticamente, una vera e’ propria mazzata per coloro che devono commentare le gesta di una squadra, tanto bella ma tanto bistrattata, dove si parla del Brugge, squadra Belga, rispetto ad un italiana che sta esaltando un intero paese, portando alla ribalta un calcio, che a mio avviso, non si vedeva dai tempi del Milan Europeo.

Ma lasciamo perdere coloro che hanno paraocchi biaconerazzurri, e godiamoci questo splendido momento, che ci vede primeggiare sia nel nostro campionato che in Europa, dove va sottolineato anche un altro dato, che non è un dettaglio, quattro vittorie consecutive, segnando 17 reti, subendone 4, e 12 punti in cascina che consentono ai tifosi, ieri fantastici e da brividi l’urlo The Champions!, di gioire per un traguardo meritato, quanto atteso, con Spalletti che a fine gara sottolinea “l’orgoglio per aver raggiunto questo straordinario traguardo ed aver reso felice il popolo Napoletano”

Pero’ , raccomando di volare sempre bassi, solo così non correrai il rischio di essere presi in pieno dai Franchi-tiratori in attesa di vederci cadere! Ricordiamo che quest’ anno , vi saranno due campionati, e se prima della sosta saremo ancora lì, allora da Gennaio in poi, deve esserci la consapevolezza che noi ci saremo fino alla fine, per riscrivere quella storia che da troppo tempo e ‘stata messa in naftalina, e che sarebbe ora di voltar pagina…e diventare grandi!

Di Lorenzo e compagni, con Spalletti timoniere, sono una ciurma giovane e sfrontata, che ha fame di vittorie e l’incoscienza, di chi forse non si chiamera’ come Diego oppure Baggio, ne ne avra classe e blasone, ma certamente domani, saranno per sempre, la storia del club

i nostri eroi del cuore!

