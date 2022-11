Spalletti dopo i sorteggi: “A questi livelli, tutti abbinamenti tosti”

Il Napoli, sebbene l’ultima sconfitta contro il Liverpool, si è rivelata tra le squadre più forti dei gironi di Champions League.

Non è un caso infatti che il Napoli di Luciano Spalletti sia al primo posto del girone A di Champions League.

Oggi si sono tenuti i sorteggi degli ottavi di Champions. Il Napoli dovrà scontrarsi contro Eintracht Francoforte.

Al termine dei sorteggi ha parlato il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Leggiamo insieme le sue parole:

“A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti e difficili, anche se evitare il PSG i può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è un squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”

