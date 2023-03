Sentite Spalletti: “Milan? Avrei preferito non incontrarlo…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato sul sito ufficiale del club soffermandosi sul sorteggio di Champions contro il Milan e sul percorso della sua squadra nella competizione.

Le parole di Spalletti: “Avrei preferito non incontrare una italiana. Il Milan è un Club di grande esperienza e di storia vincente. Contro l’Eintracht abbiamo vinto una partita con tante insidie, perchè quando tutti dicono che sei favorito per passare il turno, ti conferiscono una pressione psicologica notevole. Poi la felicità è stata tanta perché abbiamo conquistato un traguardo storico. Però è anche vero che la felicità dura fino al prossimo turno, e questa città merita una felicità sempre più grande“.

Chi è favorito tra Napoli e Milan ai quarti? “Intanto avrei preferito non incontrare una italiana. Poi solo gli incompetenti di calcio parlano di sorteggio favorevole. Solamente il Real Madrid ha vinto più Coppe dei Campioni del Milan. E il loro Direttore Generale, Paolo Maldini, da solo ne ha vinte 5. Il Milan ha una storia che parla a proprio favore. L’esperienza in campo internazionale, tutti riconoscono che sia fondamentale. E sotto questo profilo, allora, il Milan è favorito. Oltretutto ha eliminato una squadra molto forte che è il Tottenham. Sto sentendo che siamo dalla parte facile del tabellone. Ma chi lo dice che sia facile? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni, a parole non si costruiscono i risultati. Il Milan è in crescita costante, ha passato il periodo buio della stagione ed ha trovato un nuovo assetto. Ci aspettano 3 partite ravvicinate contro di loro e vincerà chi sarà più bravo e in condizione. Il Milan è un avversario importantissimo“.

