Sentite Mazzarri dopo il Sorteggio Champions: “Barcellona? Per il Napoli Sfida Affascinante”

Walter Mazzarri ha commentato a suo modo il sorteggio di Champions League, dove l’ urna di Nyon ha estratto il Barcellona. Il tecnico azzurro ha definito affascinante la gara contro i catalani. Certamente sarebbe ro state tutte ostiche visto che siamo agli ottavi, lo stesso mister ne ha parlato in tal senso, per tanto godiamoci questo ottavo di finale, con molta probabilità’ la prima si giocherà’ al Maradona, sperando che alla fine, la squadra piu’ affascinante del doppio confronto, risulti essere il Napoli!

Ecco di seguito il commento del Tecnico di San Vincenzo subito dopo aver saputo del sorteggio Champions

“Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante“.

