Sentite Auriemma: “Osi-Haaland, I futuri Pallone d’ Oro!”

Raffaele Auriemma, giornalista e direttore di Si gonfia la rete, nonché firma di Tuttosport e piu’ che convinto, Victor Osimhen contenderà il Pallone d’Oro ad Erling Braut Haaland. Lo scrive sulle colonne del quotidiano piemontese, il noto cronista, a proposito del centravanti numero nove del Napoli e del talento in forza al Manchester City, scrive:

“Osimhen e Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo. Domani i due attaccanti del futuro si contenderanno il pallone d’oro”.

“Due centravanti devastanti – prosegue Auriemma – che stanno lasciando il segno e che lo faranno ancora a lungo. Il nigeriano, nel frattempo, è già sulla retta via: ha infatti segnato i suoi primi 100 gol in appena 197 partite, mentre a Messi ne erano servite 210 e CR7 addirittura 301. Ora serve la consacrazione definitiva in Champions League dopo un campionato da assoluto protagonista”.

Di certo, se Osimhen continuerà a viaggiare sui livelli attuali, solo il tempo potrà dirci dove potrà arrivare.

