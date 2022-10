Raspadori: ” Resettare e ripartire “

“Resettare e ripartire”. Raspadori al termine della goleada azzurra in terra olandese, ha le idee sin troppo lucide, sul day after a Castel Volturno.

Sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore “Non è una partita che ti cambia la vita” , getta acqua sul fuoco partenopeo, che ha divampato devastante, allo stadio intitolato all’eterno Cruijff. Non sarà una partita a cambiare una stagione, ma il Napoli entra di diritto nella storia della Champions. L’Ajax non aveva mai subito 6 gol in Europa a casa propria, mai nessuna italiana aveva realizzato 10 gol nelle prime tre partite di Champions. I numeri non mentono mai, la notte magica di Amsterdam, rimarrà comunque nel cuore e negli occhi, di tutti gli appassionati sportivi.

È giusto guardare avanti, volare basso, perché come ha sottolineato Mister Spalletti a fine partita, basta sbagliare una partita, per avere tutti nuovamente addosso. Quelli di Jack Raspadori sono altri grandi numeri: 4 gol fin’ora, tre in Europa.

Quale il più bello?

“Quello di testa il più bello, perché così non li faccio mai”

Quale il segreto del momento che stai vivendo?

“Sento la fiducia della squadra e dell’allenatore, che mi ha fortemente voluto, questo mi permette di lavorare bene durante la settimana”

Fiducia che sente tutto il gruppo, anche chi gioca meno, quando viene chiamato in causa, da il massimo contributo. È il caso di Olivera, determinante sulla fascia sinistra, suo l’assist per lo stacco dell’ex Sassuolo. Lozano anche fa una grande gara, sempre nel vivo del gioco e delle azioni più importanti. Ndombele dopo qualche fatica iniziale, entra sempre più negli automatismi spallettiani, prende anche una traversa, nella gara di ieri, confermano che la ricerca del gol, fa parte delle sue caratteristiche. Simeone nonostante, sia uno di quelli che gioca meno, appena entra in campo appone subito la sua firma. Manca solo Demme a completare il quadro, di un turn over perfetto, che sta dando risultati, lasciando tutti i protagonisti uniti e coesi, verso un unico obiettivo.

Resettare e ripartire, ora da Cremona, che sarà tirato a lucido, ha sottolineato il tecnico di Certaldo, spostando subito l’attenzione sulla partita di campionato.

Perché poi si rimane delusi..prosegue l’allenatore del Napoli, memore dell’annata precedente. Pensiero che si accomuna a quello dei tifosi, esaltati dalla vittoria con l’Ajax, ma senza fare voli pindarici.

Intanto Napoli si prepara ad accogliere i leoni di Amsterdam, che hanno messo anche un bel mattone sulle chances di qualificazione al prossimo turno. Consapevoli però che domani è un altro giorno, bisogna continuamente a giocare grandi partite, per diventare grandi.

