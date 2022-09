Rangers Napoli rinviata a Mercoledì. Tifosi non tutelati

Si giocherà di Mercoledi la sfida di Champions tra Rangers e Napoli

Era nell’aria una decisione imminente su questa partita, si era parlato di rinvio, ora è ufficiale:

In seguito alle disposizioni UEFA la gara di Champions League, Glasgow Rangers-Napoli prevista per Martedì 13 alle ore 21, è stata posticipata a Mercoledì 14 Settembre alle ore 21.

Lo slittamento dell’incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all’organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale, in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

La UEFA comunica inoltre che la trasferta è stata vietata dal governo UK, ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli, provvederà al rimborso dei biglietti acquistati, con modalità che verranno comunicate successivamente.

Questo è quanto verrebbe da dire, in perfetto stile inglese, e i costi dei voli ? Degli alberghi? Eventuali giorni di ferie lavorative presi? Quelli chi li rimborsa ? Rispetto per il lutto d’oltre manica, ma non si capisce perché a rimetterci deve essere sempre la gente comune.

Non un bell’esempio di sportività neanche da parte Uefa, che arriva con colpevole ritardo ad una decisione definitiva, a soli due giorni dalla partita, quando qualche supporter partenopeo, potrebbe già trovarsi in terra scozzese.

Va sottolineato che per par condicio, stesso divieto varrà anche per i tifosi scozzesi, nella gara di ritorno.

Il Rangers, ha saltato anche la partita di campionato, che la vedeva impegnata in trasferta in casa dell’ Aberdeen. Nel proposito campionato non sta andando male, seconda in classifica a cinque lunghezze dal Celtic, dopo sei partite giocate.

Da incubo l’esordio in Champions, quattro gol presi in casa dell’ Ajax, zero reti fatte e ovviamente zero punti in classifica, assieme al Liverpool.

Una squadra con un età media piuttosto bassa, allenata da Giovanni Van Bronckhorst, finalista lo scorso anno di Europa League, persa ai calci di rigore contro l’ Eintracht Francoforte.

Il suo pezzo forte è l’ala sinistra, Ryan Kent, un nazionale inglese U20, 25 anni, già decisivo nelle prime partite in Premiership, all’occorrenza agisce da seconda punta.

Da non sottovalutare l’attaccante colombiano Alfredo Morelos, 26 anni, una rete in campionato, dotato tecnicamente.

Anche il finlandese Glenn Kamara, a centrocampo è è un buon mediano centrale, che sta crescendo nelle ultime stagioni.

Il nazionale inglese Connor Goldson, in difesa è una garanzia, forte fisicamente, temibile anche in area avversaria sui colpi di testa.

Avversario da non sottovalutare, che vorrà onorare al meglio la scomparsa della Regina, per gli uomini di Spalletti un giorno di riposo in più, non guasta.

