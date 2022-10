Probabili Formazioni di Napoli-Rangers: Spalletti ha scelto il Turnover

Il Napoli vuole chiudere in bellezza la fase a gironi della Champions League 2022/2023. I partenopei, primi a punteggio pieno, puntano al bottino pieno coi Rangers per ottenere il primo posto nel raggruppamento.

Qui Napoli

Spalletti ha in mente un robusto turnover, considerando la qualificazione già raggiunta e i tanti impegni ravvicinati con tre partite in sette giorni. Come ammesso dallo stesso tecnico ci saranno cambi rispetto la gara di Roma. E dunque davanti a Meret con gli inamovibili Di Lorenzo e Kim spazio ad Ostigard mentre Mario Rui si riprenderà la maglia lasciata a Olivera all’Olimpico. A centrocampo Anguissa è convocato ma verosimilmente partirà dalla panchina. Ndombele al suo posto con Lobotka in regia ed Elmas al posto di Zielinski. Il tridente sarà completamente nuovo: Politano vincerà il duello con Lozano, Simeone tornerà dal 1′ al posto di Osimhen e soprattutto possibile prima panchina stagionale per Kvaratskhelia. Pronto Raspadori a farne le veci in un ruolo fin qui mai ricoperto nel Napoli, ma a cui era abituato al Sassuolo.

Qui Rangers

Van Bronckhorst deve fare a meno di un buon numero di giocatori sebbene nessuno di essi è titolare. Sarà Morelos “il bufalo” a portare sulle sue spalle l’attacco scozzese con un modulo che probabilmente sarà accorto per cercare di non prendere imbarcate. Tillman e Kent saranno gli esterni che in fase di possesso si spingeranno ai fianchi della punta per un 3-4-3 molto offensivo.

Le Probabili Formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst.

La partita sarà diretta dall’arbitro turco Halil Umut Meler. Suoi assistenti Mustafa Eyisoy e Cevdet Komurcuoglu. Il quarto uomo sarà ArdaKardesler. Al VAR Abdulkadir Bitigen, all’AVAR Marco Fritz. Quest’ultimo è l’unico della sestina a non essere turco ma tedesco.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati