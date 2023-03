Polverosi sicuro: “Favorito il Milan, per lui parla la storia”

Alberto Polverosi, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Milan TV, dove si è espresso sulla prossima sfida di Champions League tra Napoli e Milan. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it.

Di seguito le dichiarazioni di Alberto Polverosi ai microfoni di Milan TV: “In Champions le squadre si trasformano. Una semifinale italiana non sarebbe male, perché almeno avremmo una finalista. Il Milan ha questa grandissima storia, cosa che non ha il Napoli. Il Milan ha l’assetto giusto per affrontare gli azzurri. I rossoneri sono la squadra più internazionale che abbiamo in Italia. Se conta il presente sono problemi per il Milan, se conta la storia sono problemi per il Napoli“.

