Per diventare grandi bisogna giocare grandi partite

“Per diventare grandi, bisogna giocare grandi partite”.

Spalletti lancia l’appello, per la sfida di Champions contro gli olandesi. La possibilità, non solo di fare una grande partita, ma soprattutto di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.

L’Ajax non sta attraversando un buon periodo, ha perso il primato in campionato e in Champions, pesa la sconfitta all’ultimo minuto contro il Liverpool.

Non è più la squadra di Ten Hag, ma come da tradizione, la squadra di Amsterdam è capace sempre di trovare giovani talenti, da lanciare al grande palcoscenico.

“Siamo due squadre che ci somigliamo molto, sia noi che loro partiamo dalla costruzione dal basso, preferendo impostare il gioco”

Il tecnico azzurro, così analizza gli avversari, anch’essi votati al bel gioco e alla ricerca del fraseggio.

“Visto che abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la partita, è probabile che ci sia spazio per altri titolari”

Qualche piccola attenzione, se la lascia scappare il tecnico partenopeo, preannunciando la possibile concreta, di qualche cambio di formazione.

Lozano, dovrebbe essere l’indiziato numero uno, per giocare dall’inizio. Politano rientrante dall’infortunio, ha bisogno di recupero, il messicano, conosce bene i campi olandesi, sarebbe l’occasione giusta per dare una svolta, alla sua stagione.

Ndombele è un altro che dovrebbe far tirare il fiato a un compagno. Zielinsky o Anguissa gli indiziati principali, anche se difficilmente Spalletti rinuncerà al camerunense. Anche in difesa possibile di alcune variazioni: Rrahmani reduce da un risentimento muscolare, ha completato l’allenamento di rifinitura, con un’abbondante fasciatura al quadricipite. Probabile un turno di riposo, con Jesus favorito su Ostigard, per partire dall’inizio.

In attacco il grande dubbio, Raspadori o Simeone?

L’azzurro sta vivendo un buon periodo ma l’argentino scalpita, ci sarà sicuramente spazio per tutti e due, ma stavolta sarà il Cholito, probabilmente a partire titolare.

In attesa del ritorno di Osimhen, che è rimasto a Napoli, per proseguire il lavoro di recupero. Ancora differenziato per lui, si tenterà di renderlo convocabile per Cremona.

Le gare alla sosta, sono tante e c’è bisogno del contributo di tutti. La profondità che dà il nigeriano in campo è insostituibile,

Anche Mathias Oliveira ha buone possibilità di partire titolare, sia per far rifiatare Mario Rui, sia per dargli la possibilità di attaccare gli esterni, dove gli olandesi lasciano più spazi.

Al di là di chi scenderà in campo, il Napoli ha la ghiotta opportunità, di dare un’impronta decisiva al proprio girone, lasciando l’Ajax a debita distanza.

Parafrasando il mister partenopeo, per diventare grandi, bisogna giocare grandi partite e portare a casa risultati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati