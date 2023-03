Paolo Del Genio: “Al sorteggio vorrei…”

Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso di 4-4-2. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it:

“Non vorrei prendere le italiane, penso più a una tra Benfica e Chelsea. Il Chelsea ha grandi giocatori ma non una grande organizzazione di gioco. Il Benfica non ha grandissimi giocatori, ma ha qualità nel gioco. Con le italiane pure ce la giocheremmo al cinquanta e cinquanta, anche se il campionato sta dicendo che siamo più forti. Con le altre penso che le percentuali dicono 60 loro e 40 noi. Real, Bayern e City hanno organici di altissimo livello. In ogni caso il Napoli se la gioca con tutti”.

Su Kim: “Ha una buona tecnica, una buonissima velocità e ha una prestanza fisica straordinaria. La sua qualità migliore però è l’attenzione, è sempre sul pezzo in ogni momento”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati