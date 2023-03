Meret: 7

Una serata tranquilla per il portiere azzurro intervenuto meno di tre volte in più di ’90, ma pur sempre attento e sul pezzo.

Di Lorenzo: 8

Partita attenta quella di Di Lorenzo in fase difensiva nonché propositiva in attacco. E ‘il capitano azzurro a servire il cross al centro per Osimhen che gli permette di sbloccare la partita con il secondo goal della serata.

Kim: 7

Il soldato Kim sempre attento in fase difensiva avendo sempre la meglio sull’avversario.

Rrahmani: 6,5

In coppia con Kim sempre attento in ogni fase di gioco.

Maio Rui: 8

Mario Rui non delude mai le aspettative. Non è un caso che sia diventato fondamentale per Spalletti la sua presenza in campo. Dopo lo stop per due giornate di campionato è sceso in campo più agguerrito che mai strappando, letteralmente, la palla all’avversario.

Anguissa: 7.5

Con Lobotka al suo fianco mette una un muro di cinta al centrocampo, solo alche sbavatura non gli concede l’8 pieno

Lobotka: 7.5

Un vero e proprio direttore d’orchestra Lobotka che detta sempre le geometrie in campo.

Zielinski: 8

Non si smentisce il numero 20 del Napoli. Meraviglioso il calcio di rigore che regala al Napoli la sicurezza del 3-0 azzurro

Politano: 8

Politano c’è. Fa sentire la sua presenza in campo riuscendo a salvare palle difficili e regalando numerosi assist ai suoi compagni di squadra

Osimhen: 9

Non è la difesa tedesca a spaventare il Leone del Napoli, Victor Osimhen. Autore del primo e del secondo goal. La sua presenza in campo sempre più determinante, non smette mai di cercare palla in campo dando filo da torcere alla difesa avversaria.

Kvaratskhelia: 7.5

Una prestazione rovinata solo dai tre tentativi persi nel fare goal nella rete avversaria. Un vero e proprio funambolo del dribbling che con i suoi piedi riesce a dipingere la partita in campo inventando un gioco visualizzato da tutta la squadra azzurra.

Allenatore Spalletti 9

Dietro una grande squadra c’è sempre un grande allenatore. Cosi come i suoi ragazzi, Luciano Spalletti riesce a disegnare uno schema di gioco difficile da contrastare. Questa sera insieme ai suoi ragazzi è riuscito a scrivere la storia. Il Napoli, per la prima volta, è ai quarti di finale di Champions League

A breve la lode….

