Pagelle Eintracht Francoforte – Napoli: 11 leoni in campo

Meret: 7

Una serata tranquilla per il portiere azzurro intervenuto meno di tre volte in più di ’90, ma pur sempre attento e sul pezzo.

Di Lorenzo: 8

Partita attenta quella di Di Lorenzo in fase difensiva nonché propositiva in attacco. E ‘il capitano azzurro a passare palla a Lozano che sfortunatamente colpisce il legno propiziando il rigore procurato da Osimhen.

Giovanni Di Lorenzo però da vero leader accoglie con grande astuzia l’assist no look di Kvara segnando lo 0-2 al ’65.

Kim: 7

Il soldato Kim sempre attento in fase difensiva avendo sempre la meglio sull’avversario.

Rrahmani: 6,5

In coppia con Kim sempre attento in ogni fase di gioco.

Mathias Olivera: 7

Olivera non delude le aspettative e non fa rimpiangere l’assenza di Mario Rui. Difende benissimo coprendo sia la fascia offensiva che difensiva come richiesto da Luciano Spalletti

Anguissa: 8

Con Lobotka al suo fianco mette una un muro di cinta al centrocampo. Alla sua prestazione magistrale questa sera è mancato solo il goal per la coronazione del sogno.

Lobotka: 8.5

Un vero e proprio direttore d’orchestra Lobotka che questa sera ha dettato geometrie in campo recuperando palloni e interrompendo azioni avversarie facendo ripartire l’azione offensiva del Napoli.

Zielinski: 7

Non si smentisce il numero 20 del Napoli anche se potrebbe brillare di più in campo sfruttando tutti i suoi punti di forza.

Elmas: S.V

Lozano: 8

Lozano non si ferma. Questa sera in campo abbiamo rivisto un Chucky che attacca e difende sulla fascia. Suo l’assist che porta Victor Osimhen in superiorità segnando il primo dei due goal della vittoria

Osimhen: 8.5

Non è la difesa tedesca a spaventare il Leone del Napoli, Victor Osimhen. Autore del primo goal, sempre più determinante cerca costantemente palla in campo sfuggendo alla difesa avversaria.

Kvaratskhelia: 7.5

Una prestazione rovinata solo dal rigore parato dal portiere tedesco. Un vero e proprio artista che con i suoi piedi riesce a dipingere la partita in campo inventando un gioco visualizzato da tutta la squadra azzurra. Magistrale l’assist per Di Lorenzo.

Giovanni Simeone: S.V

Allenatore Spalletti 7.5

Dietro una grande squadra c’è sempre un grande allenatore. Cosi come i suoi ragazzi, Luciano Spalletti riesce a disegnare uno schema di gioco difficile da contrastare. “Spalletti è bravo nel riuscire a conciliare mentalità vincente e scelte di formazione delicate” dichiara Francesco Infranca.

Un allenatore che può ambire alla lode.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati