Napoli stellare in Champions: le 3 vittorie gonfiano gli incassi

Un Napoli stellare quello di Spalletti, che ieri ha battuto con sei reti l’Ajax di Schreuder confermando la supremazia nella classifica di Champions grazie alle percenti vittorie con Liverpool e Rangers.

Dopo questa strabiliante vittoria, Calcio e Finanza ha stimato un bilancio dei ricavi ottenuti dal club di Aurelio de Laurentiis fino ad ora.

Leggiamo insieme i dati:

“Per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni, sul fronte ranking storico il Napoli incasserà quasi 18,2 milioni, più di Inter e Milan.“

Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A.

Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima è pari a 2,73 milioni.

Per quanto riguarda il bonus risultati, il Napoli ha incassato 2,8 milioni per ogni successo fin qui ottenuto, per un totale di 8,4 milioni.

Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite e il bonus risultati fin qui ottenuto, il Napoli incasserà poco meno di 49 milioni di euro.

La cifra potrebbe essere arricchita dagli ulteriori bonus per le gare di ritorno della fase a gironi, e verosimilmente anche la seconda parte di market pool sarà superiore”

