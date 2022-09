Napoli, “Quattro passi” verso la storia!

Il Napoli, ieri , contro il Liverpool di Klopp, ha regalato al calcio italiano, una serata da incorniciare, davvero qualcosa che non può’ essere spiegata in poche righe, ma vissuta in prima persona.

Tutto ha inizio dal momento, forse piu’ atteso, dal liberatorio “The Champions”, represso dai tifosi partenopei per due anni, e finalmente liberatorio agli strumenti sismografi della vicina Pozzuoli!...Basti pensare ai 113 Decibel raggiunti in pochi secondi al momento dello scandire del coro da parte dell’ intero Maradona.

Il Napoli cambia la storia!

Sembrava che dovesse essere una gara a senso unico, senza storia e ne gloria per la banda dei ragazzotti partenopei, a confronto con i vice Campioni d’Europa del tecnico Klopp, che ha fatto del gioco e carattere, la vera fonte vitale dei suoi fuoriclasse

Ma la bellezza del calcio, straordinariamente variegato di sorprese, mette in scena, con la regia di Luciano Spalletti, “4 matrimoni..ed un funerale!”, scegliendo come interpreti principali, l’incompiuto Zielinski, il maciste Anguissa, ed il giovane Cholito, che commosso, ripaga con un bel confetto,a se stesso, ed il suo regista!

Il funerale? Beh, lo si potrebbe definire, all inglese, visto che se l’urlo si e sentito fino ad Anfield…il viso smorto, e le dichiarazioni di Klopp a fine gara, dove si sottolinea la poca sostanza dei Reds, piuttosto che la forza d’urto mostrata dagli azzurri, e la cosapevolezza che il morto, ahi lui, era gia’ bello che pronto in casa!

Ma al di là di parodie cinematografiche, ieri il Napoli ha regalato il film piu’ bello, quello della personalita’, della sfrontatezza,della leggerezza e voglia, per questo popolo., il sogno!

Napoli ed il ricordo scolpito…

Quello che resterà scolpito nello scrigno dei ricordi, da tramandare alle generazioni future, in un catino di emozioni e tremori, nel raccontare che quel giorno c’ero anch’io…Forse non sara’ un finale dalle Grandi Orecchie, con il vissero felici e contenti, ma certamente come inizio non e’ male, e poi sognare non costa niente, ed una notte, puo’ trasformarsi, in una storia infinita’, probabilmente il film, che ogni tifoso di questa squadra, meriterebbe senza alcun dubbio, di poter vedere, e soprattutto vivere!… Nel frattempo, la prima e’ da Oscar! Vuoi vedere che i futuro il presidente organizzerà ad ogni gara un festival del cinema?…Se questo e’ lepilogo, beh, allora il Napoli visto ieri, puo’ ambire a non essere solo quella a partecipare…”The Champions…”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati