Napoli- Liverpool: Spalletti recupera Osi…

Il Napoli è pronto ad esordire in Champions League: gli azzurri tornano nella massima competizione europea dopo due stagioni di assenza e per loro c’è subito l’ostacolo Liverpool, finalista della scorsa edizione

I Reds non sono partiti benissimo in Premier League, 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 9 punti e settimo posto in classifica. Il Napoli, in campionato invece, viene da 3 vittorie e 2 pareggi, ed e’ secondo a due punti dalla capolista Atalanta.

Napoli e Liverpool si affrontano nella prima giornata del gruppo A, dove sono inserite anche Ajax e Rangers

Dopo due anni di attesa il Napoli ritira fuori lo smoking e si prepara per una meravigliosa notte europea contro il Liverpool di Klopp. Spalletti ha già caricato l’ambiente: “L’urlo The Champions lo sentiranno anche da Anfield“, ha detto. Ha ruggito il tecnico, operato alla clavicola. Al Maradona sono attesi 55 mila spettatori, obiettivo incutere timore ai fenomenali Reds e sognare in grande.

L’ultima partita di Spalletti in Champions risale all’11 dicembre 2018, Inter-Psv nella fase a gironi; mentre l’ultima del Napoli all’8 agosto 2020 negli ottavi con il Barça al Camp Nou.

Napoli-Liverpool, queste le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

A disposizione: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande

Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso

Quarto uomo: Soto Grado

Var: Hernandez

Avar: Estrada Fernandez

