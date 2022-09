Napoli-Liverpool, La Champions Chiama…

Inizia contro i vicecampioni d’Europa il cammino in Champions League del Napoli: martedì 7 settembre alle ore 21 la squadra di Spalletti ospita il Liverpool di Klopp allo stadio Diego Armando Maradona in un match valido per la prima giornata del Girone A.

Gli azzurri si presentano alla sfida dopo il prezioso successo per 2-1 in campionato., sulla Lazio all’Olimpico, arrivato in rimonta grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei biancocelesti firmato da Zaccagni.

Nell’ultimo turno di Premier League, invece, i Reds non sono andati oltre lo 0-0 nel derby contro l’Everton.

Napoli e Liverpool si affrontano per la settima volta nelle coppe europee, la quinta in Champions League. In Champions i precedenti sono molto recenti: nella fase a gironi 2018-19 si registrò entrambe le squadre si imposero 1-0 in casa Nel 2019-20

Nel 2019-20, il Napoli vinse 2-0 al San Paolo e pareggiò 1-1 ad Anfield. Le due squadre si sono incrociate anche nella fase a gironi di Europa League 2010-11: in quel caso 0-0 a Napoli e 3-1 per i Reds in Inghilterra. Il bilancio complessivo, quindi, è in perfetta parità: 2 vittorie a testa e 2 pareggi.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen(Raspadori) Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All.: Klopp.

