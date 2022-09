Napoli, Hooligans in azione a Via Marina…

La stupenda notte dello stadio Maradona con la vittoria del Napoli per 4-1 contro il Liverpool in Champions League è stata macchiata da alcuni episodi di violenza. Un gruppo di hooligans inglesi ha aggredito alcuni tifosi del Napoli nei pressi di Via Marina utilizzando mazze, bastoni e sedie come oggetti contundenti. Scene di follia e violenza. La Polizia in evidente inferiorità numerica e non è riuscita ad intervenire subito. Alcuni passanti hanno ripreso la scena con i cellulari.

“Queste immagini sono totalmente inaccettabili. Un momento di sport non può’ tramutarsi in una simile violenza che mette in pericolo chi addirittura con il tifo o la partita non c’entra nulla. Abbiamo chiesto alla Questura di identificare tutti responsabili e di prendere provvedimenti. Chi va allo stadio per compiere atti violenti e criminali va punito senza alcuna remora. La violenza è già di per sé inaccettabile, gratuita è indegna”-

“Alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Liverpool, il club inglese, attraverso il proprio account Twitter , aveva avvertito i propri tifosi di fare attenzione a scippi e rapine” ricorda il consigliere – Peccato, invece, che siano stati proprio alcuni supporter dei Reds, in pieno stile Hooligans, a scagliarsi e ad aggredire dei cittadini napoletani dopo la partita.”

Ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Hoolignas, Ecco il Video con il tweet del Giornalista Carmine Martino

Intemperanze hooligans a Napoli.

Ieri, a tarda sera, dopo la pesante sconfitta dei reds alcuni teppisti inglesi hanno aggredito in via Marina i passanti, provocando la caduta di un motociclista. #NapoliLiverpool pic.twitter.com/5Rk7PBB0UF — Carmine Martino (@carminemartino2) September 8, 2022

