Napoli-Eintracht, tedeschi sempre piu’ decisi: “Ricorso al Tar urgente!…”

Napoli chiama, Francoforte risponde. La sfida tra gli Azzurri e i tedeschi si infiamma a pochi giorni dalla gara di ritorno di Champions League al Maradona, vietato ai teutonici da una decisione del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

“Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non sono in grado di garantire la sicurezza della partita in città e nello stadio. Entrambe le cose sono ugualmente inaccettabili e difficili da credere”, ha affermato Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht.

Ma i motivi che hanno portato le autorità italiane a vietare la vendita dei 2.600 biglietti disponibili per gli ospiti ai residenti in Germania appaiono più che fondati: c’è il “concreto rischio di incidenti tra le opposte tifoserie già dal giorno precedente la gara” evidenziato dal Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive. All’andata, in Germania, già il giorno prima della gara “nel centro di Francoforte si sono verificati più aggressioni ai tifosi napoletani da parte di quelli tedeschi, sfociati nell’arresto di 25 tifosi locali”.

Per questo ora si temono nuovi scontri anche con la “possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, ed acerrimi rivali dei napoletani”. Tifosi orobici ai quali pure è stata vietata la trasferta napoletana di sabato prossimo, contro la quale la società nerazzurra aveva presentato ricorso d’urgenza al Tar della Campania che è stato rigettato.

A indurre il Prefetto a stoppare la trasferta dei tifosi tedeschi c’è pure la considerazione che “solo una parte della tifoseria raggiungerebbe Napoli in forma organizzata, mentre la maggior parte, circa 1.600 tifosi, arriverebbe il giorno precedente in forma disomogenea e frazionata”.

Quel che si teme, ora, è “la possibile presenza di supporter tedeschi senza biglietto che potrebbero cercare di accedere comunque allo stadio”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati